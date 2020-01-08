بحضور الرئيسين أردوغان وبوتين.. افتتاح خط أنابيب السيل التركي

انطلق في مدينة إسطنبول، منذ قليل، اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي لقاء أردوغان وبوتين قبيل مشاركتهما في افتتاح مشروع خط أنابيب السيل التركي، الناقل للغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

ويجري اللقاء الثنائي بين الزعيمين في مركز خليج للمؤتمرات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسطنبول للمشاركة في افتتاح خط أنابيب "السيل التركي".



وحطت طائرة الرئيس الروسي الذي توجه إلى تركيا عقب زيارة غير معلنة لسوريا، مساء الثلاثاء في مطار أتاتورك.



وتشهد مدينة إسطنبول، في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح خط أنابيب السيل التركي الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأعلن الكرملين في بيان سابق أن الرئيس بوتين، سيبحث مع الرئيس أردوغان، الوضع في سوريا وليبيا، خلال لقائهما الأربعاء.