بوتين: موسكو وأنقرة تسعيان لخفض التوتر بالمنطقة



قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هناك ميولا لتصعيد التوتر في المنطقة، بينما أنقرة وموسكو تسعيان لخفض تلك التوترات.



جاء ذلك في كلمة ألقاها بمدينة إسطنبول، الأربعاء، خلال مراسم افتتاح مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي.



وأوضح بوتين أن التعاون بين بلاده وتركيا، يتطور في كافة المجالات رغم محاولات العرقلة.



وأكّد أن هناك ميولا لتصعيد التوتر في المنطقة، بينما تركيا وروسيا تسعيان لخفض تلك التوترات.



ولفت الرئيس الروسي إلى أن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، سيؤثر على كامل الاقتصاد الأوروبي.



وقال إن "شحن الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب السيل التركي الذي يمر عبر تركيا، لن يكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد التركي ومنطقة البحر الأسود فحسب، بل سيؤثر ايجابا أيضاَ على اقتصاد كثير من بلدان جنوب أوروبا، وضمان الثقة بسوق الطاقة في أوروبا".



وأردف بوتين: "تنفيذ هذا المشروع المشترك الكبير، ومد خط أنابيب الغاز من قاع البحر الأسود بشكل ناجح، يعد مؤشراً على أن الشراكة الاستراتيجية الروسية التركية تحقق ثمارها بشكل كبير وملموس".



وتابع: "التعاون بين روسيا وتركيا يتطور خطوة خطوة في جميع المجالات، على الرغم من الوضع الصعب في العالم، ورغم أن بعض اللاعبين الدوليين يحاولون عرقلة تعاوننا على أساس المنفعة المتبادلة، فإن جهودنا مستمرة".



و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود.



ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.