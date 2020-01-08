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تشاوش أوغلو: أردوغان وبوتين يدعوان لوقف إطلاق نار في ليبيا بحلول منتصف ليل الأحد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.01.2020 17:44
آخر تحديث في 09.01.2020 03:38
تشاوش أوغلو: أردوغان وبوتين يدعوان لوقف إطلاق نار في ليبيا بحلول منتصف ليل الأحد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن الرئيس أردوغان ونظيره الروسي بوتين دعوا لوقف إطلاق نار في ليبيا بحلول منتصف ليل الأحد 12 يناير/ كانون الثاني الجاري

وأضاف تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي لافروف أن أردوغان بوتين تناولا خلال لقائهما العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والتطورات في ليبيا.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن الزعيمين تناولا أيضاً التطورات في سوريا، ووقف إطلاق النار في إدلب، والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران، كما تبادلا وجهات النظر بخصوص التطورات الأخيرة في العراق.

وقال وزير الخارجية الروسي لافروف إن بوتين وأردوغان متفقان في وجهات النظر حول ضرورة تقليل حدة التوتر في خليج البصرة عبر الطرق السلمية.

وأضاف أن الزعيمين أكدا على أهمية مشاركة كل الأطراف والدول المجاورة في جهود حل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن الرئيسين اتفقا على الدعوة لتحقيق وقف إطلاق نار في ليبيا بحلول منتصف ليل الأحد.

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