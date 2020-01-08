رسميا.. أردوغان وبوتين يفتتحان خط السيل التركي في إسطنبول

بدأت في مدينة إسطنبول، اليوم، مراسم افتتاح خط السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، بحضور الرئيسين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.
ويجري حفل الافتتاح في مركز خليج للمؤتمرات باسطنبول.
وإلى جانب أردوغان وبوتين، يحضر الافتتاح كلا من الرئيس الصربي ألكسندر فوجيتش ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.
كما يحضر المراسم مسؤولون كبار من تركيا وروسيا وبلغاريا وصربيا.
وبدأ الافتتاح بعرض مقطع تعريفي بالمشروع. وسيلقي كل من الرئيسين أردوغان وبوتين ووزيرا الطاقة التركي والروسي كلمات في الافتتاح0
وعقب افتتاح المشروع يقدم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف الضيوف.