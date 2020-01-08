وزيرا الخارجية التركي والإيراني يبحثان مستجدات المنطقة في اتصال هاتفي

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، المستجدات الحاصلة في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية.

وأضافت المصادر أن تشاوش أوغلو قدم تعازيه لنظيره الإيراني في ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت عقب إقلاعها من المطار الرئيسي بالعاصمة طهران، بفترة وجيزة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي تحطمت، الأربعاء، عقب إقلاعها من المطار الرئيسي بالعاصمة طهران، وعددهم 176.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.