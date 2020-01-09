أردوغان بمناسبة يوم الصحفيين: الإعلام الحر شرط لمجتمع يتحلى بالديمقراطية والشفافية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وجود الإعلام الحر والفعال المحرر من القيود، شرط أساسي لمجتمع يتحلى بالديمقراطية والشفافية.

جاء ذلك في رسالة لأردوغان، نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بمناسبة يوم الصحفيين الذي تحتفل به البلاد يوم 10 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأوضح أردوغان أن قطاع الإعلام في تركيا تعرض لضغوط كثيرة في فترات الوصاية التي انتُهكت فيها الحريات والحقوق.

وأعرب عن ثقته بأن قطاع الإعلام في تركيا سيأخذ بعين الاعتبار مبادئ المهنة وحساسيات الشعب، وسيواصل عمله في تزويد المجتمع بالمعلومات الصحيحة والمساهمة في إغناء الديمقراطية، على أفضل وجه.

وهنأ الرئيس التركي كافة الإعلاميين بمناسبة يوم الصحفيين، وترحم على الذين فقدوا حياتهم منهم أثناء القيام بعملهم.