القنصلية التركية بالموصل تفتح أبوابها مجدداً خلال 2020

قال القنصل التركي العام في مدينة الموصل العراقية، محمد كوجوك صقالي، إنهم سيفتتحون القنصلية العامة التركية في محافظة نينوى مجدداً خلال 2020، وسيقدمون خدمات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" منها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، حيث أشار إلى أن المنطقة مرت بتحديات كبيرة خلال السنوات 10-15 الماضية، وفي مقدمتها بلاء تنظيم "داعش" الإرهابي.

وبيّن أنه بفضل مساهمات وتضحيات تركيا والعراق، والتحالف الدولي تم هزيمة داعش.

وأضاف أن داعش خلف وراءه دمارا واسعا بالمحافظة، حيث تهدم جزء كبير من مركز الموصل القديمة التي تضم آثارا تعود للعهد العثماني، مبيناً أن المنطقة بحاجة إلى إعادة إعمار، واستقرار.

وأكد أن تركيا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من داعش في العراق.

ولفت إلى أن العراق يعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين لتركيا، مضيفاً القول "تركيا والعراق بلدان جاران، ودولتان مستقلتان، والعلاقات بينهما تمتد إلى قرن من الزمان، مبنية على أسس الصداقة والتعاون، وهناك حاجة لتعميق وتطوير هذه العلاقات".

وأشار إلى أنه عندما بدء بمهامه كقنصل عام في الموصل بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، زار محافظ نينوى نجم الجبوري، وقائمقام الموصل زهير الأعرجي، ورؤساء غرف التجارة بالمحافظة.

وأردف أنهم حصلوا على كافة التصاريح اللازمة من الحكومة المركزية العراقية، والسلطات المحلية لإعادة فتح القنصلية العامة في الموصل.

وأوضح أنه أبلغ المسوؤلين في المحافظة، بأن بلاده تقف دائمًا إلى جانب سكان المحافظة، والشركات التركية مستعدة لبناء مطار الموصل الدولي، وأنهم سوف يبدؤون تقديم الخدمات القنصلية ومنح تأشيرات الدخول في عام 2020 ".

وبيّن أنه يحث رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في الموصل، وتولي مشاريع مهمة في البنية التحتية في المحافظة.