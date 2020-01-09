تشاوش أوغلو: ناقشت مع الرئيس برهم صالح الخطوات التي يمكن اتخاذها للحد من التوتر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه تناول مع الرئيس العراقي برهم صالح الخطوات التي يمكن الإقدام عليها من أجل الحد من التوتر في المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة له في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخميس، حيث أشار إلى أنه نقل إلى صالح، تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف: "أكدنا أن العراق ليس وحيداً في هذه الفترة الحرجة، قيمنا ما يمكن عمله معًا للحد من التوتر في المنطقة، وشددنا على الأهمية التي نبديها لوحدة العراق واستقراره".

وحول لقائه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي، قال تشاوش أوغلو في تغريدة له: "في لقائنا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أبلغنا أن تضامننا ودعمنا للشعب العراقي الشقيق سيستمران خلال هذه

الفترة الصعبة التي يمر بها".

وأضاف: "كما ناقشنا الخطوات التي يمكن أن تبقي العراق بعيدا عن التوترات في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم نشر تشاوش أوغلو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن في بغداد لمناقشة علاقاتنا مع العراق الشقيق، والتطورات الإقليمية".

ومن المنتظر أن يلتقي تشاوش أوغلو، مع نظيره العراقي محمد الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق أن تشاوش أوغلو سيجري زيارة إلى العراق تستغرق يوماً واحداً، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.