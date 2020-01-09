تشاوش أوغلو يستهل زيارته لبغداد بلقاء الرئيس العراقي

التقى وزير الخارجية التركي الرئيس العراقي في العاصمة بغداد في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.

وقد التقى مولود تشاوش أوغلو الرئيس برهم صالح جرى في قصر السلام، الخميس، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق اليوم، التقى تشاوش أوغلو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في العاصمة بغداد.

ونشر تشاوش أوغلو في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نحن في بغداد لمناقشة علاقاتنا مع العراق الشقيق، والتطورات الإقليمية".



ومن المنتظر أن يلتقي تشاوش أوغلو مع نظيره العراقي محمد الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت في وقت سابق أن تشاوش أوغلو سيجري زيارة إلى العراق تستغرق يوماً واحداً، في إطار المبادرات الدبلوماسية المكثفة المتواصلة بهدف تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة.