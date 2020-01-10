وكالة التعاون والتنسيق التركية تنفذ 900 مشروع في البوسنة والهرسك منذ نهاية الحرب

تستمر وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) بمساعدة البوسنة والهرسك وشعبها على النهوض والازدهار مرة أخرى، بعد الدمار الذي أحدثته الحرب البوسنية عام 1995، من خلال تقديم 900 مشروع على مدار 24 عاماً، وذلك بهدف تمكين العائلات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحسين منطقة البلقان عبر مختلف الخدمات العامة في البلاد.

وقد باشرت الوكالة عملياتها فور انتهاء الحرب البوسنية، وقامت على مدار السنوات الماضية بتخطيط وتنفيذ مئات المشاريع التي ساعدت البلاد في مختلف المجالات، وأهمها الحفاظ على التراث الثقافي وتحسين الخدمات الصحية والعامة.

فيما يتعلق بدعم التعليم وتعزيز النهضة العلمية في البوسنة والهرسك، تعهدت "تيكا" عدة مشاريع لتجديد المدارس البوسنية وتزويدها بأحدث التقنيات وإصلاح بنيتها التحتية. كما أنشأت برامج التبادل التعليمي والطلابي بين البوسنة والهرسك وبين تركيا، مما ساهم في رفع السوية العلمية في المدارس البوسنية، ابتداءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى الجامعات، حيث تواصل نقل التجربة التركية في قطاع التعليم إلى أمم البلقان.

وتجسيداً لأولوية الحفاظ على التراث الثقافي للبلاد، عمدت "تيكا" إلى تجديد المركز الثقافي لمدينة "تريبينج" ليصبح أحد المراكز الثقافية الحديثة في المنطقة.

فضلاً عن ذلك قامت الوكالة في عام 2017 بإطلاق برنامج "دعم الحياة ودعم الغذاء" لمساعدة العائلات النازحة بعد الحرب للعودة إلى مدنهم الأصلية التي هجروها أثناء النزاع، من أجل إعادة إعمارها والعمل فيها بطريقة تؤمن لهم الاكتفاء الذاتي والاستمرار.

وقد زودت "تيكا" بموجب هذا البرنامج أكثر من 1000 عائلة بالمعدات الزراعية والتدريب على مختلف أساليب الزراعة وتربية الماشية. ومن المقرر أن ترفد في عام 2020 حوالي 500 عائلة إضافية بمشاريع تتعلق بقطاعي الألبان وتربية النحل.

وتسعى الوكالة باستمرار لتنشيط العمالة وخفض مستويات البطالة، لذلك توجهت إلى دعم التدريب المهني وأنشأت في عام 2018 مركز "غراداكاك" المتخصص في التدريب المهني والذي يمنح شهادات معترف بها.

كما قامت بخدمة قطاع الصحة عبر تحديث المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ومدّها بأحدث المعدات التكنولوجية وتدريب الطواقم الطبية والفنيين والمسعفين. وأشرفت على بناء وتجديد العديد من العيادات، بما في ذلك عيادة أمراض الدم بجامعة "سراييفو" ومجمع عيادات مدينة "كيرسيفاك".

يذكر أن وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" أصبحت مسؤولة منذ تأسيسها عام 1992، عن تسهيل المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها تركيا للبلدان النامية. وهي تعمل في 50 دولة بشكل يتعدى تقديم المساعدات المحدودة إلى المساهمة في تنمية المناطق الفقيرة بواسطة شبكتها الخدمية الواسعة. بالإضافة إلى جهودها في مساعدة أكثر من 140 دولة حول العالم، من كولومبيا إلى ميانمار ومن ناميبيا إلى كوسوفو.