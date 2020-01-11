تركيا تنعى السلطان العُماني الراحل قابوس بن سعيد

نعت تركيا وعدة دول ومؤسسات، السبت، السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي توفي الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما.

وناعيًا السلطان قابوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان عبر حسابه على تويتر: "أسأل الله الرحمة، للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

وأضاف: "إذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان".

وقال وزير خارجية تركيا تشاوش أوغلو، في تغريدة: "أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الزعيم ذا الرؤية والذي جعل سلطنة عمان دولة حديثة ومستقرة، بواسع رحمته، وأتقدم بالتعازي للشعب العماني الصديق والشقيق".