توافق تركي إيطالي روسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، السبت، إن تركيا وروسيا وإيطاليا اتفقتا على الجلوس حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا.

وأضاف في تصريحات صحفية: "قبل بضعة أيام، التقيت في إسطنبول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو؛ حيث اتفقنا على جلوس كل من إيطاليا وتركيا وروسيا حول الطاولة والعمل من أجل ليبيا".

وأردف: "طالبنا بإشراك دول جوار ليبيا في مؤتمر برلين، ونحن سعداء لمشاركة الجزائر".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الليبي فايز السراج "ألغى زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما في آخر لحظة؛ بسبب وجود خليفة حفتر في روما، خلال هذا الأسبوع".

وأضاف أن "السراج سيأتي إلى روما اليوم (وذلك بعد مغادرة حفتر) وسيلتقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي".

ويشن خليفة حفتر هجوما منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الليبية وسط استنفار قوات الأخيرة.

ولاحتواء الأزمة الليبية، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بيانا مشتركا دعوا فيه إلى وقف لإطلاق النار بداية من منتصف ليل الأحد.

ولاقت المبادرة ترحيبا وموافقة من المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية والمجلس الأعلى للدولة، بينما رفضها حفتر، مؤكدًا أن عملياته العسكرية ستستمر.