غانا تشيد بجهود تركيا في إحلال السلام بالمنطقة والعالم

أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي، بالجهود التي تبذلها تركيا لإحلال السلام والاستقرار على مستوى المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، عقب مباحثات جرت في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت بوتشوي: "نعلم أن تركيا تعمل من أجل السلام والاستقرار، ليس فقط في إفريقيا، بل في المنطقة والعالم بأسره".

وأعربت عن تقديرها ودعمها للجهود التي تبذلها تركيا في ليبيا والشرق الأوسط، مؤكدة أن غانا مستعدة لتقدم ما بوسعها في هذا الصدد.

من جهة أخرى، أشارت الوزيرة أنها تأمل جذب مزيد من الاستثمارات إلى غانا عقب هذه الزيارة، وأنها ستبحث سبل تصدير منتجات بلادها إلى تركيا.

وأضافت: "الانسجام القائم بيننا سيعزز العلاقات الجيدة بالفعل (..) علاقاتنا مع تركيا ستتطور بلا شك في إطار مبدأ الربح المتبادل".

وبيّنت أن المباحثات التي أجرتها، تطرقت إلى المشاريع التي تقوم بها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في غانا، إلى جانب قضايا الدفاع.

وأكدت بوتشوي أن غانا منفتحة على جميع الاستثمارات التي من شأنها سد العجز الكبير في مجال المنازل ذات الأسعار المناسبة.