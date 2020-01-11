متحدث الرئاسة التركية ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا وليبيا

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن قالن وأبراين تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي شدد على أهمية تقديم الدعم لمبادرات تركيا الرامية إلى تحقيق الهدنة في ليبيا.

وأضاف أن الاتصال ناقش المستجدات في العراق وإيران، وجدد دعوة تركيا للأطراف لضبط النفس.

وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود من أجل الحد من التوتر.