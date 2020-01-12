أردوغان يلتقي السراج في إسطنبول

بدأ في مدينة إسطنبول، لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج.

وجري اللقاء المغلق بين أردوغان والسراج في قصر دولما بهتشة.

ولم يصدر بيان من الرئاسة التركية حتى الآن حول فحوى اللقاء بين أردوغان وضيفه الليبي.

وكانت تركيا ورسيا قد دعتا لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي. وقد لقي ترحيب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والجامعة العربية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على المذكرتين. بعد ذلك صادق على مذكرة تفويض تقدمت بها الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق.



