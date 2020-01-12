القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزارة الدفاع التركية: نلمس التزاما بوقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 12.01.2020 13:56
آخر تحديث في 12.01.2020 20:21
وزارة الدفاع التركية: نلمس التزاما بوقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية

قالت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنه من الملاحظ حتى الآن، التزام أطراف الصراع في ليبيا ومحافظة إدلب السورية بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "من الملاحظ أن الأطراف تعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار منذ إعلانه في ليبيا وإدلب، ويبدو الوضع هادئا باستثناء حادث أو اثنين فرديين".

وأشار البيان أن الوزارة تتابع عن كثب وقف إطلاق النار في ليبيا وإدلب السورية.

وأصدر الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، الأربعاء الماضي، دعوا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت في ليبيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تركيا، الاثنين، تلبية لدعوة...
مختارات