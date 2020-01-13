أردوغان يعرب عن تمنيات بلاده بنجاح محادثات موسكو بخصوص ليبيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بأن تتكلل محادثات موسكو بخصوص ليبيا بنتائج إيجابية، مؤكدا أنها ستمهد الأرضية لمسار برلين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "أتمنى أن تتكلل محادثات موسكو بنتائج إيجابية وتساهم في إرساء السلام في ليبيا".

وأضاف: "المحادثات في موسكو حول ليبيا ستمهد الأرضية لمسار برلين".

وأكد الرئيس التركي أنهم يبذلون جهودا كبيرة لجعل وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم.

وأشار أن بلاده دعمت وستواصل دعمها لمبادرات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ومسار برلين المتعلق بليبيا.

وذكر أردوغان أن المحادثات في موسكو متواصلة، وأنه تلقى معلومات حول اتخاذها منحى إيجابي.

ولفت إلى مشاركته في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي كونتي.

وحول الوضع في سوريا، قال أردوغان إنه أطلع كونتي على الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التهدئة بإدلب، والعمل على مكافحة الإرهاب والمضي قدماً في العملية السياسية في سوريا.

وأشار إلى أنه أكد خلال لقائه مع كونتي على تطلعه للحصول على دعم إيطاليا في الجهود المبذولة للمحافظة على التهدئة في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا.