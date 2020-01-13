الرئيس أردوغان يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في المجمع الرئاسي بأنقرة، الاثنين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الإيطالي الذي يجري أول زيارة عمل إلى أنقرة، منذ توليه منصبه، نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان وكونتي مؤتمرا صحفيا مشتركا، عقب مباحثاتهما الثنائية والمباحثات على مستوى وفدي البلدين.

وتأتي زيارة كونتي إلى تركيا، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفتت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، الأحد، إلى أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، وسبل تطوير التعاون بين البلدين، خلال زيارة كونتي.

كما أشارت إلى أن الجانبين سيتبادلان وجهات النظر، بشأن قضايا إقليمية ودولية راهنة، وعلى رأسها الملف الليبي.

وتعد هذه الزيارة الرسمية، الأولى التي يقوم بها كونتي إلى تركيا، منذ تقلده منصب رئيس الوزراء، في سبتمبر/أيلول 2019.