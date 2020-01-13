بدء اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو لبحث الملف الليبي

بدأ في العاصمة الروسية موسكو، الاثنين، اجتماع وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاوش أوغلو وخلوصي أقار مع نظيريهما الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، لبحث الملف الليبي.

ويجري الاجتماع الوزاري في مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث من المقرر أن يتم التباحث حول سبل إرسال السلام والاستقرار في ليبيا.

ويحضر الاجتماع من الجانب الليبي رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فائز السراج، كما يحضر خليفة حفتر.

وذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

والأربعاء الفائت، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بيانا مشتركا، دعيا فيه إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بداية من منتصف ليل السبت/الأحد.

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 12 يناير بعد استجابة الأطراف الليبية لنداء تركيا وروسيا.