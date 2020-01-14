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أردوغان: مصممون على منع النظام السوري من خرق الهدنة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 14.01.2020 17:58
أردوغان: مصممون على منع النظام السوري من خرق الهدنة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن العالم حتى الآن لا يزال متفرجاً على ما يحدث في إدلب ولا يبحث عن حل، الحل الوحيد بالنسبة له هو إلقاء البراميل المتفجرة فوق المدنيين العزل".

وتابع أردوغان في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية: "نتمنى أن يكون وقف إطلاق النار في إدلب دائماً ونحن مصممون على منع النظام شن هجوم يخرق الهدنة".

وشدد الرئيس التركي على أنّ بلاده لا تسعى للمغامرة في سوريا وليبيا والبحر المتوسط، قائلاً: "ليست لدينا طموحات إمبريالية على الإطلاق، ولا يعمينا جشع النفط والمال، وهدفنا الوحيد هو حماية حقوقنا وضمان مستقبلنا ومستقبل أشقائنا".

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