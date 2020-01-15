رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الأمريكي في بروكسل

التقى رئيس الأركان العامة التركي، الجنرال ياشار غولر، الثلاثاء، نظيره الأمريكي، مارك ميللي، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، على هامش اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك بحسب ما ذكره العقيد ديدي هلفهيل، المتحدث باسم الأركان العامة الأمريكية، في بيان صادر عنه حول اللقاء بين الطرفين.

وذكر البيان أن "رئيس الأركان الأمريكي التقى الثلاثاء نظيره التركي ياشار غولر في بروكسل، حيث تناولا الأوضاع الأمنية بسوريا، وأهمية التعاون التركي - الأمريكي بالمنطقة، لا سيما أن الولايات المتحدة تولي قيمة لعلاقاتها الاستراتيجية مع أنقرة".

والتقى في بروكسل، الثلاثاء، رؤساء أركان 29 دولة عضو بحلف شمال الأطلسي، لبحث العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على أجندته، وذلك على مدار يومين.

ومن أبرز نقاط جدول أعمال الاجتماع، قدرة الناتو على الدفاع والردع، ومهمة تدريب العراق، وبعثة دعم الاستقرار في أفغانستان، وقوة حفظ السلام في كوسوفو، والعلاقات مع روسيا والشركاء.