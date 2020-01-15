وزير الدفاع التركي: جهودنا ترمي إلى إحلال السلام ووقف إراقة الدماء في ليبيا وإدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن جهود بلاده في ليبيا وإدلب تهدف لإحلال السلام والاستقرار ووقف إراقة الدماء عبر الحل السياسي.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه أقار مع ممثلي وسائل الإعلام التركية، في العاصمة أنقرة.

وأضاف أقار أن المساعي التركية مستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا وأن ادعاءات انتهاء وقف إطلاق النار (في ليبيا) لا تعكس الوقائع الميدانية.

وأشار الوزير التركي إلى إمكانية أن يتمخض مؤتمر برلين حول ليبيا عن نتيجة.

ومنذ الأحد، وبمبادرة تركية روسية، يتواصل وقف هش لإطلاق النار بين الحكومة الليبية، وقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة.