بعد إفراج السلطات المصرية عنه.. حلمي بالجي يصل مطار إسطنبول

أعلنت السلطات التركية وصول المواطن التركي حلمي بالجي مطار إسطنبول صباح الجمعة، بعد أن أطلقت الشرطة المصرية سراحه من بين موظفي وكالة الأناضول الأربعة الموقوفين في عملية المداهمة على مكاتب الوكالة في القاهرة.

وقد وصل حلمي، وهو مسؤول الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الأناضول في القاهرة، مطار إسطنبول في الساعة 08.00 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال مراسل الأناضول إن بالجي استُقبل في المطار من قبل مدير العمليات الدولية في الأناضول مجاهد محمد صويكان، ومدير التسويق والاتصال المؤسسي في الوكالة يلماز يمان، ورئيس قسم الأخبار جمال جوشقون، ومدير الشؤون الإدارية في صبري تشلبي أوغلو.

وأعرب بالجي عن شكره للرئاسة ورئيس مكتب الاتصالات فيها، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام شنول قازانجي، لجهودهم المكثفة التي أدت إلى إطلاق سراحه في أقصر وقت.

وأضاف أنه قضى لحظات صعبة، إلا أنه شعر بالدعم الكبير له من قبل الشعب التركي.

ومساء الخميس، أعلن قازانجي إطلاق سراح بالجي، أحد موظفي الوكالة الأربعة الموقوفين في مصر.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الأناضول في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الأناضول، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.