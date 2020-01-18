أردوغان: ترك ليبيا تحت رحمة أمير الحرب حفتر خطأ تاريخي

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ليبيا، واعتبر أن ترك هذا البلد تحت رحمة الضابط الانقلابي المناوئ للحكومة الشرعية، خليفة حفتر، "سيكون خطأ تاريخياً".

وقال أردوغان، في مقال كتبه للصحافة الغربية: "ليبيا ضحية حرب أهلية دموية منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومع ذلك، المجتمع الدولي حتى الآن لم يقم بمسؤولياته، ولم يقم بإنهاء العنف وتأسيس السلام والاستقرار".

وأضاف الرئيس التركي، في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأوروبية، نشرته السبت: "اليوم نواجه نتائج هذه اللامبالاة وجهاً لوجه".

ولفت إلى أن الحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة تتعرض لهجوم منذ سنوات على يد "أمير الحرب" خليفة حفتر، مشيراً إلى أن مليشيات حفتر الذي يسعى لتنفيذ انقلاب في البلاد تتلقى دعماً من مصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول المعادية للديمقراطية.

وشدد أردوغان على أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا.

وأضاف: "سنقوم بتدريب قوات الأمن الليبية والمساهمة في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر".

وأشار أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية.

وزاد: "ينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط الحكومة الشرعية في ليبيا".