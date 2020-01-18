تركيا ترحل أجنبيين يشتبه بانتمائهما لتنظيم داعش

أعلنت السلطات التركية السبت، ترحيل شخصين أجنبيين يشتبه أنهما على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت مديرية الأمن بولاية طرابزون (شمال)، في بيان، أنه عثر في هاتفي الشخصين "ب.أ" و"أ.أ"، على مشاهد لزعيم "داعش" السابق "أبو بكر البغدادي".

وأفادت أن الشخصين كانا محظورين من دخول تركيا لأسباب تتعلق بالأمن العام، من قبل الإدارة العامة للهجرة.

ولم يذكر البيان الجنسية التي يحملها الشخصان.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 4 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلدهم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى استمرار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإرهابيين الأجانب الذين تم ترحيلهم بلغ 179 إرهابيا، منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.