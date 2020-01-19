أردوغان يلتقي السراج قبيل انطلاق مؤتمر برلين

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في العاصمة الألمانية برلين.

ويأتي اللقاء قبيل انطلاق مؤتمر برلين حول الملف الليبي، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل.

وجرى لقاء أردوغان والسراج المغلق، في مقر إقامة الرئيس التركي بفندق "الريتز كارلتون"، ببرلين.

وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة، دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وخليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.