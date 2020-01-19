انطلاق أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا بمشاركة تركيا

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، الأحد، قمة دولية بمشاركة تركي ومنظمات إقليمية ودوليةا، تستهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا.

والتقط الزعماء والمسؤولون المشاركين في القمة صورة جماعية، ثم خرج الصحفيون من القاعة، وبدأ الاجتماع.

وتشارك في قمة برلين إلى جانب ألمانيا وتركيا 10 دول أخرى، هي الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر والكونغو.

كما يشارك في القمة كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، واللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.