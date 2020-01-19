بوتين: مؤتمر برلين حول ليبيا جاء بجهود روسية تركية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجهود المكثفة لتركيا وروسيا أسفرت عن انعقاد مؤتمر دولي في برلين يهدف إلى حل الأزمة الليبية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، في مستهل لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قبيل مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأوضح بوتين أن المساعي المشتركة بين بلاده وتركيا ستستمر لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع فيها.

وأضاف أن العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا، جيدة جدا، وأن كلا الجانبين أدركا كيفية إيجاد التوافق حول الكثير من المسائل.

وأشار إلى أن أنقرة وموسكو، أقدمتا على خطوات مهمة لحل الأزمتين الليبية والسورية.

وتابع قائلا: "دعونا من إسطنبول أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من بعض المناوشات الميدانية، إلا أن الأطراف استجابوا لندائنا، وهذه خطوة إيجابية".

وأردف قائلا: "أوروبا أيضا قلقة من الأزمة الليبية، لا سيما أن موجات النزوح من إفريقيا إلى القارة الأوروبية بدأت عبر ليبيا بعد موت زعيمها السابق معمر القذافي".

وينعقد مؤتمر برلين، الأحد، بمشاركة 12 دولة، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وخليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.