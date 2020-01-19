بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأحد، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات بين بلديهما، ومؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جرى بين الوزيرين في العاصمة الألمانية، على هامش مؤتمر برلين، الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة على تويتر، بحثنا مع بومبيو، العلاقات التركية-الأمريكية ومؤتمر ليبيا.

وأشار إلى أن تركيا على اتصال مع جميع الفاعلين من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة، دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، إضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، وخليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.