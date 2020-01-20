وزير الخزانة والمالية: تركيا ستغلق عام 2019 بنمو إيجابي

قال وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق يوم الاثنين إن تركيا حققت استقراراً معقولاً عام 2019 وأنها أغلقت العام بنمو إيجابي.

وقال ألبيرق في حديث مع الصحفيين الاقتصاديين في إسطنبول، إن الاقتصاد التركي أظهر ردة فعل قوية وسط العديد من المخاطر الجيوسياسية والتطورات التي شهدها عام 2019.

وقال ألبيرق إن تركيا تعرضت لثلاث هجمات عملة تقريبًا بين يونيو/حزيران 2018 ويونيو/حزيران 2018.

وأضاف أن تركيا حققت أداءً ناجحًا للغاية فيما يتعلق بالتضخم عام 2019 وأن التضخم في نهاية العام جاء أقل من توقعات البرنامج الاقتصادي الجديد.

وقال: "رغم العامين الصعبين الماضيين، ظلت نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي للحكومة في الميزانية (الناتج المحلي الإجمالي) أقل من 3%؛ وسيظل الانضباط في الميزانية أحد أهم العوامل بالنسبة لتركيا".

وقال ألبيرق إن تركيا ستشهد المزيد من التعديلات الاقتصادية في 2020 وأننا سنشهد في هذا العام تضخماً من رقم واحد.