تشاوش أوغلو: دعم بعض حلفائنا الأوروبيين لحفتر يعرقل حل الأزمة الليبية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن دعم بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا لخليفة حفتر يعرقل مسيرة الحل السياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، على هامش منتدى دافوس.

وأضاف تشاوش أوغلو "في ليبيا لم نتمكن من الاتفاق مع حلفائنا الأوروبيين لأن فرنسا وآخرين يدعمون حفتر، في حين أصبحت روسيا طرفًا فاعلًا في النزاع، لذلك تعاوننا معها لضمان وقف إطلاق النار هناك."

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن جميع الأطراف التزمت بهدنة أو وقف إطلاق نار مستدام في برلين، وقبل به السراج أيضاً إلا أن حفتر لم يصدر أي إعلان حوله كما أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو.

وتابع "بعد فشل حلفائنا الأوروبيين في التعاون معنا وجدنا طريقة للتعاون مع الشركاء الروس حول أكثر المشاكل إلحاحًا في المنطقة."

وأضاف "تعاوننا مع روسيا يظهر بوضوح أننا على استعداد للعمل مع أي شخص لاستعادة السلام في الشرق الأوسط."