تشاوش أوغلو يشارك في جلسة عن آوراسيا على هامش "دافوس"

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش، الثلاثاء، في جلسة بعنوان "رؤية جديدة من أجل آوراسيا"، في بلدة دافوس السويسرية، على هامش النسخة الـ50 من المنتدى الاقتصادي العالمي.

وحضر الجلسة كل من الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الجورجي، جيورجي غاخاريا.

وجرى الاجتماع بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحسب مصادر دبلوماسية، قدم تشاوش أوغلو معلومات حول رؤية تركيا الواقعة في قلب آوراسيا، عن "القارة الآسيوية الصاعدة".

كما تطرق أيضا للمشاريع والأعمال المشتركة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا في مجال أمن الطاقة والنقل.

وعقب الاجتماع قال تشاوش أوغلو في تغريدة على تويتر، "أكدنا أن القرن الـ 21 هو عصر نهوض آسيا".

وأضاف أن آسيا أصبحت مجددا مركز ثقل في العالم. مشيرا أن "تركيا تقع في مركز آوراسيا. ومبادرة آسيا ستضع بلدنا في مكان مناسب في عصر نهوض آسيا".