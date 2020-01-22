واشنطن تسرّح 424 موظفا من قاعدة إنجيرليك الجوية

سرّحت شركة أمريكية ما يقرب من نصف موظفيها البالغ عددهم 890 موظفًا يعملون في قاعدة إنجيرليك الجوية، الواقعة في مقاطعة أضنة جنوب تركيا.

ووفقًا لبيان صادر عن نقابة عمال "Harb-İş" التركية -نقابة عمالية تضم العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية-، فإن شركة Vectrus التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقرا لها قد أبلغتهم أن عقود 424 من موظفيها سيتم إلغاؤها اعتبارًا من 20 يناير 2020، وهي خطوة وصفتها النقابة بـ"الجائرة".

وقال رئيس النقابة في أضنة أردال أقالين: "اثنان وثلاثون من هؤلاء العمال من النساء، و392 من الرجال. كما ذكرنا، بصفتنا نقابة تهتم بحقوقهم، نحن نعتبر هذه القرارات ليست أخلاقية وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي نعيش فيها، سيتأثر الموظفون المقالون سلبًا".

وأضاف أن هذا "الموقف غير المقبول تمامًا" يشير إلى "خطأ جماعي جسيم ضد العمال".

داعيا إدارة الشركة إلى أن تكون أكثر حساسية تجاه واجباتها، وقال أقالين إذا فشلت الشركة في التراجع عن خطوتها، سيتم اتخاذ "أقسى التدابير" من قبل النقابة.

وأضاف: "نود أيضا أن نؤكد مجددا أننا نحظى بدعم الاتحادات والنقابات التركية الأخرى أيضا".

وتقع قاعدة إنجيرليك الجوية في ولاية أضنة التركية على بعد 110 كيلومترات فقط من الحدود السورية، وقد أصبحت عنصرًا استراتيجيًا منذ إنشائها في عام 1954 حيث لعبت أدوارًا رئيسية خلال الحرب الباردة وحرب الخليج 1990-1991 واستهداف عناصر داعش في سوريا والعراق.