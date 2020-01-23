إشادة أممية بسياسات تركيا المتعلقة باندماج اللاجئين

أشاد مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، بسياسات الاندماج اللاجئين التي تتبعها تركيا في ولاية غازي عنتاب واصفاً إياها بـ"الممتازة". جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس، عقب زيارته الولاية في جنوبي تركيا.

وأشار المسؤول الأوروبي أن تركيا تواجه مشكلة تدفق لاجئين كبيرة للغاية، نتيجة التطورات التي تشهدها سوريا.

وأضاف "جئت إلى غازي عنتاب، لأني أردت أن أرى بنفسي السياسات المتعلقة باندماج اللاجئين في الولاية".

ولفت أن السلطات المحلية في غازي عنتاب تطبق السياسات المتعلقة باللاجئين بحرص كبير.

وهنأ كل الذين بذلوا جهوداً من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة واللاجئين في ولاية غازي عنتاب.

هذا ويعيش في تركيا قرابة أربعة ملايين لاجئ سوري منذ أكثر من ثمانية سنوات، فيما يعيش فيها أيضاَ لاجئون من العراق وأفغانستان، وبلدان أخرى.