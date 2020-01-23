ميركل تزور تركيا الجمعة تلبية لدعوة أردوغان

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إجراء زيارة عمل إلى تركيا، الجمعة، تلبية لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان وميركل سيعقدان، لقاء للتباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، على كافة الصعد.

وأضاف البيان أن الاجتماع، سيبحث أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون بين أنقرة وبرلين، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي بينهما، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول (فيزا)، نظراً لتولي ألمانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد، اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيناقش الجانبان، التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الملفان الليبي والسوري، بحسب البيان.

كما ستشهد زيارة ميركل إلى تركيا، مشاركتها برفقة أردوغان، في مراسم الافتتاح الرسمي للمبنى التعليمي والاجتماعي التابع للجامعة التركية الألمانية في إسطنبول.