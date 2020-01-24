أردوغان: الفوضى ستطال كامل حوض المتوسط ما لم تتحقق الهدنة في ليبيا

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الفوضى ستطال كامل حوض البحر المتوسط ما لم تتحقق سريعا التهدئة في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة خلال مراسم افتتاح المباني الجديدة للجامعة التركية - الألمانية، بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمدينة إسطنبول.



وقال أردوغان إنه في حال لم يتم تحقيق التهدئة في ليبيا بأقرب وقت، فإن الفوضى ستؤثر على حوض البحر المتوسط بأكمله.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الليبيين في هذه الأوقات العصيبة من أجل ضمان سلامتهم ومستقبل واستقرار بلادهم.

وبخصوص الجامعة التركية- الألمانية أعرب أردوغان عن أمله في أن تصبح الجامعة رمزًا للصداقة بين البلدين.

وأكد أردوغان مواصلة بلاده تقديم كافة أنواع الدعم للجامعة التركية – الألمانية، إلى جانب العمل لزيادة مستوى التعليم العالي في تركيا من حيث الكمية والجودة.

وقال أردوغان "نجاح الجامعة التركية - الألمانية سيشكل أنموذجاً يحتذى به في أعمال تأسيس الجامعات المشتركة الجديدة".

وتابع "نتطلع لتصبح تركيا مركز استقطاب هيئات تدريسية أجنبية مؤهلة، ومركز جذب لهجرة العقول".

وأشار أن عدد الطلاب الأجانب في تركيا ارتفع من 15 ألف إلى 172 ألف خلال السنوات الأخيرة.

وذكر أن الأعمال متواصلة لتأسيس جامعات مشتركة مثل الجامعة التركية - اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة التركية – الإيطالية.

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل استجابة لدعوة رئيس البلاد.