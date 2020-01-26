أردوغان: سنقف بجانب أشقائنا الليبيين بكل إمكانياتنا

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده مصممة على دعم الشعب الليبي بكل طاقتها، محذراً في الوقت نفسه من مكافأة خليفة حفتر الذي وصفه بـ"المعتدي".

وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون: "النهج الذي يكافئ المعتدي ويعاقب المؤيدين للمصالحة والسلام هو نهج سيقود ليبيا إلى الكارثة".

وأكّد الرئيس التركي على ضرورة "عدم السماح بتحويل ليبيا إلى ساحة للتنظيمات الإرهابية وبارونات الحرب".

وشدد على أن تركيا "ستواصل البقاء إلى جانب أشقائها الليبيين بكل إمكاناتها المتاحة".

وأضاف: "سنواصل العمل من أجل وقف نزيف الدماء في ليبيا".