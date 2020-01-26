أردوغان يتوجه إلى الجزائر على رأس وفد رفيع

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الأحد، في زيارة رسمية إلى الجزائر تلبية لدعوة نظيره عبد المجيد تبون.

وكان في وداع أردوغان بمطار أتاتورك باسطنبول، عدد من المسؤولين، يتقدمهم نائبه فؤاد أوقطاي.

ويرافق الرئيس أردوغان في زيارته للجزائر، عقيلته أمينة، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

كما يرافقه، وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وتحظى زيارة أردوغان إلى الجزائر بأهمية كونها أول زيارة لرئيس دولة إلى الجزائر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعد زيارته للجزائر، سيتوجه أردوغان والوفد المرافق له، إلى كل من غامبيا والسنغال.

وتمتد جولة الرئيس أردوغان إلى الدول الثلاث حتى 28 يناير الجاري.