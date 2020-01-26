أردوغان يوقع اتفاقا مع نظيره الجزائري لتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، توقيع اتفاق مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، تقضي بتأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري خلال زيارة يجريها الرئيس التركي إلى الجزائر: "قررنا نقل تعاوننا إلى أعلى المستويات عن طريق تأسيس مجلس تعاون رفيع المستوى، وتم التوقيع على هذه الاتفاقية".

وأضاف: "نخطط لعقد أول اجتماع في أقرب وقت ممكن".

من جهته، أكد الرئيس الجزائري أنه اتفق مع أردوغان على عقد اجتماع رفيع المستوى على مستوى حكومتي البلدين في تركيا.

وأوضح أنه قبل في هذا الصدد دعوة نظيره التركي لزيارة تركيا، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وذكر أردوغان خلال المؤتمر الصحفي أنه أجرى مباحثات ثنائية بناءة مع تبون، تناولت التعاون والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية والسياحة.

وأضاف أن التطورات في ليبيا حازت مساحة أكبر في المباحثات الثنائية مع تبون، مشيراً أن الجزائر تعد إحدى أهم دول المنطقة لموقعها الجغرافي وخبرتها الإقليمية.