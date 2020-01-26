تبون: سأزور تركيا قريباً واتفقت مع أردوغان على التنسيق بشأن ليبيا

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عن زيارة مرتقبة له إلى تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسبما جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في العاصمة الجزائرية.

وأكد تبون، في المؤتمر الصحفي عقب محادثات أجراها مع أردوغان، أن الرئيسين اتفقا على عقد اجتماع عالي المستوى في تركيا بين حكومتي البلدين، بناء على ما تضمنته المحادثات التي أجراها وفدا البلدين خلال زيارة أردوغان الحالية إلى الجزائر.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الجزائري أنه اتفق مع نظيره التركي على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا والتنسيق الدائم بين البلدين حول تطورات الأزمة.

وقال تبون: "لنا اتفاق تام على أن نتبع ما تقرر في مؤتمر برلين ونسعى للسلم والتنسيق اليومي حول المستجدات".

كما أعلن الرئيس الجزائري عن اتفاق بين البلدين على فتح مركز ثقافي تركي بالجزائر وآخر جزائري بتركيا.

وأضاف: "كما وافقت شخصياً على منح قطعة أرضية لبناء سفارة تركية جديدة بطراز معماري تركي".

من جهته، أشاد الرئيس التركي بعلاقات بلاده مع الجزائر، وقال إن الاستثمارات التركية هناك بلغت 3.5 مليارات دولار.

واعتبر أن هذا الرقم "يعبر عن ثقة المستثمرين الأتراك بالجزائر".