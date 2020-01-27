أردوغان: حفتر لا يهمه تحقيق السلام في ليبيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن "خليفة حفتر" لا تهمه هدنة ولا سلام في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الغامبي أداما بارو بالعاصمة الغامبية بانجول.

وقال أردوغان: "تصريح المتحدث باسم حفتر بأن 'الحل في ليبيا على فوهات البنادق' ذو مغزى، فهو يُظهر أن حفتر لا تهمه هدنة ولا سلام".

وأضاف "نأمل أن يكون المشاركون في مؤتمر برلين قد سمعوا هذا التصريح وبناءا عليه يبدون مواقفهم".

وأمس، قال المتحدث باسم قوات "حفتر"، "أحمد المسماري"، في مؤتمر صحفي، إن "الحل في ليبيا ليس سياسيا، وإنما يأتي بالقتال والحرب ضد الإرهابيين"، على حد وصفه.

وفي وقت سابق الاثنين، اختتم الرئيس أردوغان زيارته إلى الجزائر، وتوجه إلى غامبيا ثاني محطات جولته الإفريقية التي تشمل أيضا السنغال.

ويرافق أردوغان، عقيلته أمينة، ووزراء؛ الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.

إضافة إلى وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.