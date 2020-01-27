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أردوغان يصل غامبيا في زيارة رسمية ضمن جولته الإفريقية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.01.2020 18:57
آخر تحديث في 27.01.2020 19:22
أردوغان يصل غامبيا في زيارة رسمية ضمن جولته الإفريقية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى غامبيا قادمًا من الجزائر، تلبية لزيارة نظيره أداما بارو.

وكان في استقبال أردوغان، بمطار بانجول الدولي، الرئيس بارو، وعدد من المسؤولين.

وشهد المطار حفل استقبال رسمي حيث عزف النشيدان الوطنيان لتركيا وغامبيا.

وعقب المراسم، قدم كل رئيس وفد بلاده للطرف الآخر، وتبادل أردوغان وبارو، أطراف الحديث.

ويرافق أردوغان في زيارته لغامبيا ضمن جولته الإفريقية، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.

إضافة إلى وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

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