أردوغان ينهي زيارته للجزائر ويتجه إلى غامبيا.. محطته الثانية في جولته الإفريقية

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إلى غامبيا، وهي ثاني محطة له في جولته الإفريقية، بعد اختتام زيارته إلى الجزائر.

وأقلعت طائرة الرئاسة التركية من مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، في تمام الساعة 09:35 ت.غ.

وكان في وداع أردوغان لدى مغادرته المطار نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى غامبيا، عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والطاقة فاتح دونمازوالدفاع خلوصي أقار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك والتجارة روهصار بكجان ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

وعقب زيارته إلى غامبيا، من المقرر أن يتوجه الرئيس أردوغان إلى السنغال، المحطة الأخيرة في جولته الإفريقية المستمرة حتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.