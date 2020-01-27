تركيا توصي مواطنيها بعدم السفر إلى الصين إلا للضرورة

أوصت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، المواطنين الأتراك بعدم السفر إلى الصين "ما لم يكن هناك ضرورة" بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الوزارة في بيان إن "فيروس كورونا الجديد المتفشي في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية والذي يسبب الالتهاب الرئوي، بلغ مستوى تهديد الصحة العامة على الصعيد الوطني للبلاد".

وأضافت الوزارة "عدد الحالات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا يميل إلى الزيادة، ونوصي مواطنينا بشدة، بعدم السفر إلى الصين ما لم يكن هناك ضرورة، والابتعاد عن المناطق التي انتشر فيها الفيروس وعلى رأسها مقاطعة هوبي في الحال السفر إليها".

وحثت المواطنين الأتراك المقيمين بالصين أو المضطرين للسفر إلى المناطق الأخرى منها، على اتخاذ أقصى التدابير الصحية، ومتابعة تحذيرات وبيانات السفارة في بكين والقنصليات العامة في هونغ كونغ وشنغهاي وقوانغتشو، والسلطات الصينية ومنظمة الصحة العالمية.

ونشرت الوزارة أرقام هواتف السفارة والقنصليات العامة التركية بعموم الصين من أجل التواصل على مدار الساعة في الحالات الطارئة.

ومن أعراض الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان، وسط البلاد.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 82، بينما الإصابات إلى ألفين و744، بينها 461 حالة متقدمة، في عموم البلاد.

وخارج الصين، سجلت إصابتين في "ماكاو" ذاتية الحكم، و3 بتايوان، و8 بتايلاند، و4 بكوريا الجنوبية، و4 باليابان، و5 بالولايات المتحدة، و3 بفيتنام، و4 بسنغافورة.

كما سجلت، حالة إصابة في النيبال، و4 بماليزيا، و3 بفرنسا، وحالة واحدة بكندا، و5 بأستراليا.