أردوغان وترامب يبحثان ملفي ليبيا وإدلب في اتصال هاتفي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع في ليبيا ومنطقة إدلب السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما فجر الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وترامب بحثا آخر التطورات الحاصلة في ليبيا وإدلب السورية، إلى جانب العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وذكر البيان أن ترامب قدّم تعازيه لأردوغان في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ جنوب شرق تركيا، وأسفر عن وفاة 41 مواطنا تركيا.

وتعليقا على المكالمة الهاتفية، قال مساعد المتحدث باسم البيت الابيض جود دير، في بيان، إن الزعيمين تناولا ملفي ليبيا وإدلب.

وأضاف دير أن أردوغان وترامب شددا على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا وضمان استمرار وقف إطلاق النار فيها.

كما شددا على ضرورة إنهاء الهجوم المستمر على منطقة إدلب.

وأشار ترامب إلى أهمية حل الخلافات القائمة بين تركيا واليونان في البحر المتوسط.