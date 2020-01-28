أردوغان يصل السنغال في ختام جولته الإفريقية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الثلاثاء، إلى العاصمة السنغالية دكار وهي آخر محطة له في جولته الإفريقية التي بدأها من الجزائر ثم غامبيا.

وحطت طائرة الرئاسة التركية في مطار بليز دياني الدولي بالعاصمة دكار في تمام الساعة 01:20 بتوقيت إسطنبول.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان لدى وصوله إلى المطار نظيره السنغالي ماكي سال وعقيلته فايا سال والسفيرة التركية في دكار نور ساغلام، وعدد من المسؤولين.

ويرافق الرئيس أردوغان في جولته، عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.

إضافة إلى وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.