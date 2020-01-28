تركيا تواصل إنشاء مساكن مؤقتة للنازحين بمحافظة إدلب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعمال بناء مساكن مؤقتة للنازحين بمحافظة إدلب السورية، تقيهم برد الشتاء القارس، جارية على قدم وساق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، في العاصمة داكار.



وأضاف أردوغان: "هناك موجة نزوح من إدلب نحو حدودنا، وقد اتحذنا التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الوضع".

واشار أردوغان إلى ظروف الشتاء القاسية التي يعاني منها النازحون.

ولفت إلى أن المساكن المؤقتة التي سبق وأعلن عنها، "يتم بناؤها بسرعة"، وبمجرد الانتهاء من تشييدها سيتم إسكان نازحين فيها.

وفي 20 يناير الجاري أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن إطلاق بلاده حملة جديدة لإغاثة نازحي محافظة إدلب السورية.

وأشار الرئيس التركي أن بلاده ستشرع ببناء منازل مؤقتة مبنية من الطوب (بلوك) ومسقوفة بأغطية عازلة، تتراوح مساحة كل واحد منه بين 20 و25 متر مربع، قرب الحدود السورية التركية.

وأكد أنّ إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، سيبذلان قصارى جهدهما لبناء هذه المنازل بأقصى سرعة.

وأوضح أن تركيا ستبذل كافة جهودها الممكنة من أجل بناء البنية التحتية لهذه المنازل، وتضعها في خدمة نازحي إدلب.