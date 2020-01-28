وزارة الدفاع التركية: سنرد على أي هجوم ضد نقاط المراقبة بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن نقاط المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب السورية، جاهزة للرد في حال تعرضها لأي هجوم.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن "أية محاولة لتهديد أمن نقاط المراقبة التركية التي تدخل ضمن نطاق إتفاقيات أستانا وسوتشي، سيتم الرد عليها بقوة ودون تردد في إطار الدفاع المشروع عن النفس".

وأضاف أن النظام السوري يستمر في قتل المدنيين الأبرياء في إدلب عبر الهجمات البرية والجوية رغم إعلان وقف اطلاق النار في تاريخ 12 يناير/كانون الثاني الحالي.

وأشار البيان أن النظام أجبر المدنيين على الفرار من منازلهم والنزوح في ظروف الشتاء مسبباً في مأساة إنسانية كبيرة.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأخرها في يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى مقتل أكثر من 1500 مدنيا، ونزوح أكثر من مليون آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.