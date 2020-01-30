أردوغان: القدس خط أحمر بالنسبة إلينا وليست للبيع

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القدس خط أحمر بالنسبة إلى تركيا والعالم الإسلامي مشدداً أن القدس ليست للبيع

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال حفل توزيع جوائز الأناضول الإعلامية في نسختها الخامسة.

وقال أردوغان "القدس ليست للبيع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في وقاحة، يقول فيها: نعطيكم شيئًا، واتركوا هذه المناطق لنا".

وأضاف أردوغان أن خطة السلام الأمريكية المزعومة ما هي إلا مشروع احتلال وليست صفقة القرن كما يتم الترويج لها.

وأكد أردوغان أنه لا يمكن للولايات المتحدة ولا إسرائيل تغيير مصير فلسطين عبر مجموعة من الأكاذيب.

وأشار إلى أن نظرة تركيا والشعب التركي اليوم إلى القضية الفلسطينية هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني الذي رفض بيع أراضي فلسطين إلى اليهود.

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وأعلنت تركيا رفضها القاطع للخطة مؤكدة أن القضية الفلسطينية والقدس ليستا للبيع.

كما أعلنت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية رفضها للخطة، فيما أعلنت البحرين وعمان والإمارات والسعودية ومصر "تقديرها للجهود الأمريكية لحل القضية الفلسطينية" في إشارة إلى تأييدها للخطة.