تشاوش أوغلو: على أولاد أوروبا العنصريين أن يلزموا حدودهم

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، ما قام به نائب يوناني لدى البرلمان الأوروبي، بتمزيق العلم التركي، قائلاً: "على أولاد أوروبا اللامبالين والعنصريين، أن يلزموا حدودهم".

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضاف: "هذه العقلية العنصرية تعرف تماماً كيف كسرنا الأيادي التي طالت علمنا وقذفنا بها في البحر. على أولاد أوروبا المدللين والعنصريين أن يلزموا حدودهم".

ودعا الوزير التركي، البلدان الأوروبية إلى التصدي للعنصرية ومعاداة الإسلام.

وأردف: "سيظل علمنا مرفرفاً بشرف في كل مكان. وعلى البرلمان الأوروبي أن يقوم بما يلزم إزاء هذه السخرية".

من جانبه، أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشيليك، على أن "قلة احترام الفاشي اليوناني للعلم التركي في البرلمان الأوروبي دليل على سوء أخلاقه".

وأضاف تشيليك في تغريدة على موقع تويتر، أن "مثل هذه العقول العنصرية لا يمكنها فهم مقدار الشرف والفخر الذي يمثله علمنا المجيد".

وأشار إلى أن "في حال سيطرة العنصريين على البرلمان الأوروبي، فإن ذلك سيقضي على القيم الأوروبية بدلا من تعزيز الديمقراطية".

وتابع قائلا "إننا نرفض الإساءة لأي علم كان، وإن قيام هذا الفاشي بالإساءة لعلمنا إساءة لكافة الأعلام المرفوعة في البرلمان الأوروبي".

واختتم بالقول: "يجب على الفاشي اليوناني الاعتياد على مشاهدة العلم التركي، لأننا سنواصل رفعه بفخر كبير في شرق المتوسط وسواحل إيجه".

وكان النائب اليوناني لدى البرلمان الأوروبي، لونيس لاغوس، قد مزّق العلم التركي خلال جلسة حول "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" ببحر إيجة.

وزعم البرلماني اليوناني أن المهاجرين الذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليين، متهماً في الوقت ذاته، تركيا بفعل كل ما بدا لها.